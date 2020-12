Veleposlaniki članic EU potrdili dogovor o brexitu

Bruselj/London, 28. decembra - Veleposlaniki članic Evropske unije so danes na zasedanju v Bruslju potrdili dogovor o prihodnjih odnosih z Združenim kraljestvom po brexitu, ki so ga pogajalci dosegli minuli četrtek. Dogovor bo lahko začel začasno veljati 1. januarja, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili v Bruslju.