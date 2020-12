V UKC Ljubljana v nedeljo cepili 77 zaposlenih

Ljubljana, 28. decembra - V nedeljo, prvi dan cepljenja proti covidu-19, so v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana cepili 77 zaposlenih, od tega 20 zdravnikov, 48 medicinskih sester, štiri strežnice in pet ostalih zaposlenih iz enot za covidne bolnike. Danes so oz. še bodo cepili predvidoma še 60 oseb na Infekcijski kliniki in 40 v bolnišnici Petra Držaja v Šiški.