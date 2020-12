Ljubljanska Opera z novimi prazničnimi miniaturami

Ljubljana, 29. decembra - SNG Opera in balet Ljubljana bo ob 19.30 na spletnem kanalu YouTube premierno predvajala praznične glasbene utrinke. Kot so zapisali, so za za popestritev prazničnih dni pripravili nov niz glasbeno-scenskih miniatur, ki jih predstavljajo kot posebni projekt v času epidemije z naslovom (P)osebno. Ponovitev miniatur bo v sredo.