Rokometaši iz Barcelone zanesljivo čez PSG

Köln, 28. decembra - Rokometaši iz Barcelone so se uvrstili v veliki finale zaključnega turnirja evropske lige prvakov za sezono 2019/20, potem ko so na današnji prvi polfinalni tekmi v Kölnu premagali PSG s 37:32 (18:14). Druga polfinalna tekma med Kielom in Veszpremom se bo drevi pričela ob 20.30.