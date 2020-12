Koprski policisti spet pomagali pri porodu migrantke

Koper, 28. decembra - Policisti so v petek malo pred 6. uro zjutraj pri Črnotičah, vasici v koprskem zaledju nad Kraškim robom, obravnavali šest državljanov Afganistana. Eni od žensk v skupini se je pričel porod, na kraj pa so prišli tudi reševalci, ki so žensko odpeljali v izolsko bolnišnico, so danes sporočili iz koprske policijske uprave.