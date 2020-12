LadBaby tretjič zapored zmagal med božičnimi singli s pesmijo o mesnih zvitkih

London, 29. decembra - Na samem vrhu lestvice britanskih božičnih pesmi se je že tretjič zapored znašel britanski grafični umetnik in YouTuber LadBaby, kar je prej uspelo le zasedbama The Beatles in Spice Girls. Letos je LadBaby slavil s singlom Don't Stop Me Eatin', čigar besedilo se tako kot v minulih dveh zmagovalnih pesmih nanaša na mesne zvitke.