Indonezija bo z novim letom prepovedala vstop tujcem

Džakarta, 28. decembra - Indonezija bo 1. januarja zaprla svoje meje in prepovedala vstop vsem tujcem, da bi tako preprečila vnos novega seva novega koronavirusa, ki so ga odkrili v Veliki Britaniji in naj bi bil precej bolj kužen. Prepoved vstopa tujcem bo veljala najmanj do 14. januarja, je danes sporočil indonezijski zunanji minister Retno Marsudi.