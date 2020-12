Savdsko aktivistko za pravice žensk obsodili na večletno zaporno kazen

Rijad, 28. decembra - Savdsko posebno sodišče je danes vidno savdsko aktivistko za pravice žensk Ludžain al Hatlul obsodilo na pet let in osem mesecev zapora zaradi obtožb, povezanih s terorizmom. Obsojena je zaradi poskusa uresničevanja tujih programov in spremembe političnega sistema v konservativni kraljevini, poročajo lokalni mediji.