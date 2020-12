Organizatorji Zlate lisice tokrat ne razmišljajo o planu B

Maribor, 28. decembra - Organizatorji tekmovanja alpskih smučark za svetovni pokal in 57. Zlato lisico, ki bo v Mariboru 16. in 17. januarja, zaradi dokaj ugodnih snežnih razmer tokrat ne razmišljajo o planu B oziroma o selitvi v Kranjsko Goro, so povedali na novinarski konferenci. Za zdaj kljub epidemiji novega koronavirusa vse poteka po začrtani poti.