Zdravniška zbornica opozarja na negativne učinke upokojevanja zdravnikov in zobozdravnikov ob izpolnjevanju pogojev za starostno upokojitev

Ljubljana, 28. decembra - V Zdravniški zbornici Slovenije opozarjajo, da bi kakršenkoli odliv zdravnikov in zobozdravnikov v upokojitev ob izpolnjevanju pogojev za starostno upokojitev, kar je eden od predlogov sedmega protikoronskega zakona, dodatno ogrozil dostopnost zdravstva. Do konca leta 2022 bi pogoje namreč izpolnilo 951 zdravnikov in zobozdravnikov.