V Črnomlju 19-letnik napadel in lažje poškodoval policista

Črnomelj, 28. decembra - Na božični večer je enega od črnomaljskih policistov med izvajanjem postopka s 30-letnim vinjenim moškim, ki je kričal, žalil in udarjal po avtomobilu, napadel drugi moški, ki je policista večkrat udaril po glavi in lažje poškodoval. 19-letnega napadalca iz okolice Metlike so policisti obvladali in oba pridržali, so sporočili s PU Novo mesto.