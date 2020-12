Ljubljana, 28. decembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste se sneg ponekod že oprijema vozišča. Na cestah so posipne in plužne skupine, potovalni časi so daljši. Voznike opozarjajo, naj uporabljajo ustrezno zimsko opremo, prilagodijo vožnjo razmeram na cesti in upoštevajo varnostno razdaljo.