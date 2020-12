Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne v znamenju rasti

Ljubljana, 28. decembra - Dopoldansko trgovanje na Ljubljanski borzi mineva večinoma v znamenju rasti tečajev. Najbolj prometne so delnice Zavarovalnice Triglav in Krke. Med borznimi družbami je danes v ospredju zanimanja javnosti Petrol, saj se ob 12.00 začenja skupščina podjetja o novih nadzornikih in rezultatih izredne revizije nekaterih naložb nekdanje uprave.