Umrl legendarni indijski seksolog

New Delhi, 28. decembra - Umrl je znani indijski porodničar in ginekolog Mahinder Watsa, ki je v državi postal slaven s svojo kolumno v Mumbai Mirrorju z nasveti o spolnosti. V državi, kjer je spolnost še vedno precej tabuizirana tema, je odgovoril na tisoče zaskrbljenim Indijcem in jim svetoval na duhovit in jasen način. Star je bil 96 let, poroča britanski BBC.