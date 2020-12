Kitajska centralna banka ostro nad skupino Ant

Peking, 28. decembra - Kitajski regulatorji so se odločili omejiti poslovanje finančne skupine Ant, ki sodi pod okrilje internetnega giganta Alibaba. Kitajska centralna banka je minuli konec tedna vodilne v Ant Group namreč pozvala na pogovor in jim naložila popravke politik posojilnih in zavarovalnih storitev ter storitev upravljanja premoženja.