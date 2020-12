Potres jugovzhodno od Zagreba ni vplival na delovanje Neka

Krško, 28. decembra - Močan potres z magnitudo 5,2, ki je imel žarišče jugovzhodno od Zagreba in so ga čutili tudi po Sloveniji, ni vplival na delovanje Nuklearne elektrarne Krško, so za STA povedali v nuklearki. Elektrarna deluje s polno močjo, prebivalci Krškega in okolice pa so čutili tresenje tal, so dodali.