Liverpool še 67. neporažen doma, a z izgubljenima točkama

Liverpool, 27. decembra - Nogometaši Liverpoola in West Bromwich Albiona so se v 15. krogu angleškega državnega prvenstva razšli brez zmagovalca z 1:1. S tem so varovanci Jürgena Kloppa v prvenstvu še 67. v nizu ostali neporaženi na domači zelenici, a niso izkoristili predvsem sobotnega neodločenega izida med Leicestrom in Manchester Unitedom (2:2).