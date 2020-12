Še drugi naslov za Lampičevo in Mandeljčevo

Pokljuka, 27. decembra - Na Rudnem polju na Pokljuki so danes okronali še državne prvake v tričlanskih štafetah, ki so se pomerile v prostem koraku. Med člani je zmagala prva ekipa ŠD Gorje, med članicami pa prva ekipa TSK Triglav Kranj, kar pomeni, da sta se Anja Mandeljc in Anamarija Lampič veselili še druge naslova državnih prvakinj.