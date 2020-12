Beovićeva: Začetek cepljenja proti covidu-19 že v letošnjem letu je izjemen uspeh znanosti

Ljubljana, 27. decembra - Tudi v UKC Ljubljana so začeli cepiti prve zaposlene, danes jih bodo cepili predvidoma 54 z najbolj izpostavljenih delovišč. Med prvimi sta bili predstojnica infekcijske klinike Tatjana Lejko Zupanc, ki upa, da je to začetek konca epidemije covida-19, in infektologinja Bojana Beović, ki v cepljenju že v letošnjem letu vidi izjemen uspeh znanosti.