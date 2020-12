Začetek množičnega cepljenja proti covidu-19 v Sloveniji daje upanje za konec epidemije

pripravila Sanja Gornjec

Ljubljana/Rogaška Slatina/Lenart/Maribor, 27. decembra - V Sloveniji se je začelo prostovoljno cepljenje proti covidu-19. Med prvimi so bili cepljeni stanovalci domov za starejše, z manjšim delom odmerkov prve pošiljke cepiva pa so oz. še bodo cepili najbolj izpostavljene zaposlene v zdravstvu in domovih. Pristojni so začetek cepljenja pozdravili kot velik dan, ki daje upanje za konec epidemije.