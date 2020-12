V soboto ob 2438 testih potrdili 614 okužb z novim koronavirusom

Ljubljana, 27. decembra - V soboto so ob 2438 PCR in hitrih testih v Sloveniji potrdili 614 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je dosegel 25,1 odstotka. Hospitaliziranih je bilo 1179 bolnikov, od tega 205 na intenzivni negi, kažejo podatki vlade. Iz bolnišnice so odpustili 38 bolnikov, umrlo je 33 covidnih bolnikov.