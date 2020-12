Težko pričakovanemu dogovoru o brexitu zdaj sledi hitro potrjevanje

Bruselj/London, 28. decembra - Potem ko sta Evropska unija in Združeno kraljestvo minuli četrtek po težkih in napetih pogajanjih, v katerih sta strani prekoračili bolj ali manj vse zastavljene roke, le dosegla dogovor o prihodnjih odnosih po brexitu, bodo v prihodnjih dneh sledila še zadnja dejanja pred iztekom prehodnega obdobja in dejanskim začetkom izvajanja tega dogovora.