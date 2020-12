Poklukar: Pri cepljenju proti covidu-19 gre za neverjetno medgeneracijsko povezanost

Ljubljana, 27. decembra - Generalni direktor UKC Ljubljana Janez Poklukar je začetek cepljenja proti covidu-19 ocenil kot neverjetno medgeneracijsko povezanost, saj bomo cepivo najprej namenili najbolj ogroženim skupinam, to so stanovalci domov za starejše in zdravstveni delavci v prvi vrstah. Prve zaposlene v osrednji slovenski bolnišnici bodo sicer cepili danes popoldan.