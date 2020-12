V Avstriji znova upad novih okužb; na Dunaju prekinili prepovedano zabavo

Dunaj, 27. decembra - Tudi na dan, ko so bili proti covidu-19 cepljeni prvi Avstrijci, iz severne sosede poročajo o vzpodbudnih podatkih glede na novo okuženih in obolelih za covidom-19 v bolnišnicah. Na Dunaju je medtem policija v soboto zvečer, prvi večer že tretjega zaprtja države, prekinila večjo zabavo, na kateri so kršili pravila za zajezitev pandemije.