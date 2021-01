Tedenski pregled - svet od 25. do 31. 12.

Ljubljana, 1. januarja - Petrinjo na Hrvaškem je razdejal potres in terjal najmanj sedem žrtev. EU in Združeno kraljestvo sta tik pred iztekom roka podpisala sporazum o prihodnjih odnosih. V državah EU, kjer so med prazniki večinoma veljali strogi ukrepi, je steklo cepljenje proti novemu koronavirusu.