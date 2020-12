V UKC Maribor okoli tretjina zaposlenih izrazila interes za cepljenje proti covidu-19, prvi zaposleni že cepljeni

Maribor, 27. decembra - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) je do sedaj okoli 1250 oz. tretjina zaposlenih izrazila interes za cepljenje proti covidu-19, je danes povedal direktor Vojko Flis. Skupaj s strokovnim direktorjem Matjažem Vogrinom sta se že cepila in s tem po njegovih besedah dala zgled preostalim. Iz prve pošiljke so sicer dobili 125 odmerkov cepiva.