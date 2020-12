Nigru, najrevnejši državi na svetu se obeta prvi miren prenos oblasti

Niamey, 27. decembra - V Nigru so se odprla volišča, na katerih bodo ljudje danes izbirali novega predsednika države in člane parlamenta. Napoveduje se prvi miren prenos oblasti med dvema demokratično izvoljenima predsednikoma, kar bi bila ena redkih svetlih točk za to 23-milijonsko zahodnoafriško državo, ki jo pestita skrajna revščina in nasilje skrajnih islamistov.