Trumpovo zavračanje stimulacijskega zakona prinaša posledice

Washington, 27. decembra - Milijoni Američanov so začasno ostali brez nadomestila za brezposelnost, potem ko odhajajoči predsednik ZDA Donald Trump do izteka roka v soboto zvečer še vedno ni podpisal 900 milijard dolarjev vrednega drugega stimulacijskega zakona za pomoč gospodarstvu in posameznikom zaradi pandemije covida-19, poročata britanski BBC in Reuters.