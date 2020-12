V ponedeljek za severozahod države napovedano močnejše sneženje

Ljubljana, 27. decembra - V ponedeljek bo po napovedih urada za meteorologijo in hidrologijo Agencije RS za okolje predvsem na severozahodu močno snežilo, do večera lahko zapade od 40 do 60 centimetrov snega. Ob morju se bo krepil jugo in bo najmočnejši od dopoldneva do večera, morje pa bo poplavilo nižje dele obale.