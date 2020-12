V Srednjeafriški republiki volitve v senci hudega nasilja

Bangui, 27. decembra - V Srednjeafriški republiki danes potekajo predsedniške in parlamentarne volitve, ki veljajo za ključen preizkus za eno najbolj nemirnih držav na svetu. Današnje glasovanje sledi turbulentnemu tednu, ki so ga zaznamovali očitki o poskusu državnega udara, kratkemu zajetju četrtega največjega mesta Bambari ter namestitvi ruskih in ruandskih vojakov.