Cigler Kralj: Danes izjemen dan, ki prinaša novo upanje

Lenart, 27. decembra - "Danes je izjemen in vesel dan, ki nam prinaša novo upanje v tem prazničnem času," je ob začetku cepljenja proti covidu-19 dejal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj. Minister je danes obiskal Dom Lenart, kjer so med prvimi v Sloveniji cepili tudi upokojenega nadškofa Franca Krambergerja.