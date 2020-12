V Sloveniji se je začelo množično cepljenje proti covidu-19

Ljubljana, 27. decembra - Danes ob 8.30 se je v Sloveniji začelo množično cepljenje proti covidu-19, in sicer med stanovalci domov za starejše. Prvi trije cepljeni so bili upokojeni nadškof Franc Kramberger, Angelca Butenko ter Jože Pelko, je sporočila vlada. Cepili so jih v domovih starejših občanov v Lenartu, Ljubljani in Rogaški Slatini.