Nemčija, Slovaška in Madžarska cepljenje proti covidu-19 začele že v soboto

Berlin/Bratislava/Budimpešta, 27. decembra - Nemčija, Madžarska in Slovaška so cepljenje proti covidu-19 začele že v soboto, dan pred današnjim skupnim začetkom množičnega cepljenje v veliki večini držav članic EU, tudi Sloveniji. Štiri države bodo kampanjo cepljenja s cepivom Pfizerja in BioNTecha začele v ponedeljek, Nizozemska pa 8. januarja.