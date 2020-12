Od ponedeljka do 4. januarja bodo znova odprte tržnice, trafike in frizerski saloni

Ljubljana, 26. decembra - Vlada je danes na dopisni seji sprejela dopolnitve odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodaje blaga in storitev. Z odlokom, ki bo veljal od 28. decembra do vključno 4. januarja, znova odpira tržnice, trafike in frizerske salone. Sklenila je tudi podaljšati odloke o obveznem nošenju mask ter o omejitvah na področju kulture in verskih obredov.