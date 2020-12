Leicester prekinil serijo gostujočih zmag Uniteda

London, 26. decembra - Derbi 15. kroga angleške nogometne lige med drugouvrščenim Leicester Cityjem in tretjeuvrščenim Manchester Unitedom se je končal z neodločenim izidom 2:2 (1:1). Gosti so dvakrat vodili, domači pa dvakrat izenačili, s tem pa so prekinili serijo desetih zaporednih zmag Uniteda na tekmah v gosteh.