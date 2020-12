Umrl založnik Milan Matos

Ljubljana, 26. decembra - V petek je v 75. letu starosti umrl Milan Matos, vodilna osebnost slovenskega založništva, dolgoletni direktor Mladinske knjige in prejemnik številnih visokih odlikovanj, so danes sporočili iz založbe Mladinska knjiga. Omenjeno založbo je Matos vodil od leta 1992 do upokojitve leta 2009.