V Sloveniji se začenja cepljenje proti covidu-19

Ljubljana, 27. decembra - Danes se začenja cepljenje proti covidu-19. Najprej bodo na vrsti stanovalci in zaposleni v domovih starejših ter najbolj izpostavljeni zdravstveni delavci. Premier Janez Janša bo ob tej priložnosti dopoldne obiskal Dom Danice Vogrinec v Mariboru in nato še UKC Maribor. Pristojni zagotavljajo, da je cepivo varno in učinkovito.