Inšpektorji zapečatili smučišče na Krvavcu

Krvavec, 26. decembra - Smučišče na Krvavcu, ki je kljub vladnemu odloku o prepovedi obratovanja tudi danes bilo odprto, so tekom dneva inšpektorji zapečatili, so za STA potrdili v RTC Krvavec. Najprej so sicer zapečatili gondolo, ki smučarje prevaža iz doline na smučišče, medtem ko naj bi smučarjem, ki so bili že na progi, omogočili varen povratek v dolino.