V več evropskih državah potrdili okužbe z novo različico koronavirusa

Pariz/Madrid/Stockholm/Tokio, 26. decembra - V Franciji so potrdili prvi primer nove različice novega koronavirusa, ki so ga nedavno odkrili v Združenem kraljestvu. O primerih okužbe z novim sevom koronavirusa, ki naj bi bil zelo nalezljiv, poročajo tudi iz Španije in Švedske. Japonska pa bo zaradi odkritih primerov okužbe z novim sevom začasno prepovedala vstop tujim državljanom.