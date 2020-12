Ruski zgodovinar obsojen na 12 let in pol zaradi krutega umora študentke

Sankt Peterburg, 26. decembra - Ruski zgodovinar, ki je lani kruto umoril in razkosal svojo študentko in tudi ljubico, je bil v petek obsojen na 12 let in pol zapora, poroča francoska tiskovna agencija AFP. 64-letni Oleg Sokolov je dejanje priznal. Prijeli so ga novembra lani, ko so ga odkrili pijanega z deli telesa v nahrbtniku.