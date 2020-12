Kamara izenačil 91 let star rekord lige NFL

New Orleans, 26. decembra - Alvin Kamara je ponoči ob zmagi New Orleans Saints proti Minnesota Vikings z 52:33 izenačil 91 let star rekord lige ameriškega nogometa NFL. Na tekmi je 25-letni Kamara dosegel kar šest "touchdownov", kar je pred njim v tem tekmovanju davnega leta 1929 uspelo le še Ernieju Neversu.