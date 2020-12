Miami na krilih Dragiča do prve zmage v novi sezoni NBA

Miami, 25. decembra - Ekipa Miami Heat je v drugi tekmi nove sezone severnoameriške košarkarske lige NBA doma pred praznimi tribunami ugnala New Orleans Pelicans s 111:98 za prvo zmago v sezoni. Goran Dragić je za zmagovalce in podprvake minule sezone v 27 minutah zbral 18 točk, devet podaj, štiri ukradene žoge in dva skoka.