Zagovornik načela enakosti pred praznikom enotnosti: Za enotnost se moramo vsak dan truditi z dialogom

Ljubljana, 25. decembra - Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je pred jutrišnjim dnevom samostojnosti in enotnosti zapisal, da se moramo za enotnost vsak dan truditi z dialogom in spoštovanjem tistih, s katerimi se sicer ne strinjamo. Samostojnost pa nam nalaga, da smo kot država sami odgovorni za uresničevanje človekovih pravic in razvoj naše družbe, je dodal.