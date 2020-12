Dogovor o brexitu ureja prosto trgovino, varnost državljanov in upravljanje sporazuma

pripravil Blaž Mohorčič

Ljubljana/Bruselj, 25. decembra - Sporazum o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom, ki so ga v četrtek sklenili pogajalci obeh strani, obsega prosto in pravično trgovino, ekonomsko in socialno partnerstvo, varnost državljanov ter upravljanje sporazuma. Ne pokriva pa sodelovanja na področjih zunanje politike, obrambe in zunanje varnosti.