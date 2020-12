Umrl velikan slovenske zabavne glasbe Mojmir Sepe

Ljubljana, 25. decembra - Umrl je legendarni skladatelj zabavne glasbe in dirigent Mojmir Sepe, so sporočili iz družinskega kroga. Preminil je v četrtek zvečer, star je bil 90 let. Bil je med začetniki slovenske zabavne glasbe ter vseskozi njen aktivni ustvarjalec in poustvarjalec. Bil je oče slovenske popevke in šansona.