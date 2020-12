V četrtek potrdili 1783 okužb z novim koronavirusom, umrlo 28 covidnih bolnikov

Ljubljana, 25. decembra - V četrtek so v Sloveniji opravili skupaj 12.423 testov na okužbo z novim koronavirusom, od tega 7236 hitrih testov in 5187 molekularnih (PCR) testov. Okužbo so potrdili pri 1783 osebah, kar je 14 odstotkov vseh testiranih. Umrlo je 28 bolnikov s covidom-19. V bolnišnicah se jih zdravi 1142, od tega 201 potrebuje intenzivno zdravljenje.