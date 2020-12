Francoski model primeren za slovenske mlade športnike v času pandemije?

pripravil Aleksander Gasser

Ljubljana, 30. decembra - Šport sodi med panoge, ki jih je pandemija novega koronavirusa najbolj prizadela. Problematika navzven niti ni zelo opazna, saj tekmovanja na najvišji ravni potekajo, manjka pa vadbe za vse generacije mladih in na Fakulteti za šport že dolgo opozarjajo na dolgoročne posledice. Drugače je v Franciji in morda je prav to lahko model tudi za Slovenijo.