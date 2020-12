Slovenska pametna ptičja hišica nadaljuje rekordni pohod

Ljubljana, 25. decembra - Projekt pametne ptičje hišice oziroma krmilnice Bird Buddy, za katerim stoji pretežno slovenska podjetniška ekipa, nadaljuje svoj rekordni pohod na globalni spletni platformi za množično financiranje Kickstarter. Do zdaj so prepričali že skoraj 13.000 podpornikov, s pomočjo katerih so zbrali že 2,22 milijona evrov sredstev.