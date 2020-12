Mešan skrajšani praznični teden za borzne indekse Wall Streeta

New York, 25. decembra - Borzni vlagatelji v ZDA so trgovalni teden sklenili že v četrtek z mešanimi rezultati, borze pa so danes zaradi božiča zaprte. Dow Jones in Nasdaq sta v skrajšanem prazničnem tednu, ki ga je zaznamovalo sprejemanje drugega zakona o proračunski pomoči ekonomiji zaradi novega koronavirusa, rahlo napredovala, S&P 500 pa je rahlo nazadoval.