Frank Williamsa odpustili iz bolnišnice

London, 24. decembra - Frank Williams, legendarni britanski mehanik in nekdanji šef moštva Williams v formuli 1 je po devetih dneh zapustil bolnišnico in okreva doma, poročajo tuje agencije in britanski BBC. Oseminsedemdesetletni Britanec je moral poiskati pomoč v bolnišnici 15. decembra, zdaj pa so ga v boljšem stanju pustili v domačo oskrbo.